UPDATE: Polițistul care i-a imprumutat motocileta Dianei Șoșoaca este cunoscut pe rețelele sociale. Este vorba despre Valer Kovacs de la Poliția Autostrazi. Polițistul din Timișoara este unul dintre fanii declarați ai senatoarei, dupa cum se vede din imaginile surprinse de echipa de campanie a lui Șosoaca. Agentul este cel care i-a dat voie senatoarei sa […]