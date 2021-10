Jucatoarele nevaccinate anti-coronavirus vor putea participa la Australian Open, primul grand slam din 2022. Jucatoarele sunt insa conditionate sa stea in carantina și sa se testeze regulat, potrivit unui e-mail al WTA, informeaza lequipe.fr. Documentul a fost publicat pe Twitter de Ben Rothenberg, jurnalist al publicatiei New York Times, si arata faptul ca jucatoarele trebuie sa stea in carantina timp de doua saptamani. Foarte probabil, aceasta masura se va aplica si in cazul tenismenilor, astfel ca sarbul Novak Djokovici, locul I ATP, despre care se crede ca nu este vacinat, va putea participa…