JPMorgan: Modelele de inteligenţă artificială generativă, cum ar fi ChatGPT, vor încetini creşterea companiilor indiene de IT Pe masura ce inteligenta artificiala generativa este implementata pe scara larga, firme de consultanta precum Accenture si Deloitte vor castiga cota de piata fata de firmele de IT din India precum Infosys si Wipro, pe termen scurt, au declarat analistii companiei de brokeraj, intr-o nota adresata clientilor. Inteligenta artificiala generativa poate fi ”un motor de deflatie” pe termen scurt pentru serviciile vechi, deoarece acestea concureaza la preturi, necesita recalificarea personalului si provoaca pierderea competitivitatii, au adaugat ei. ”ChatGPT va dezumfla cel mai mult serviciile vechi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

