In ultimele trei luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Israelului ar putea sa se contracte cu 11% in ritm anual, pe fondul escaladarii razboiului cu Hamas, potrivit estimarilor bancii americane JPMorgan Chase. Prognozele initiale ale bancii americane privind impactul economic al razboiului, care a izbucnit in data de 7 octombrie, au fost „mult […]