JP COOPER lansează albumul SHE Apreciatul cantareț și compozitor britanic, JP Cooper, a lansat ieri, 18 februarie 2022, albumul intitulat „SHE”, via Island Records. „SHE” este o colecție eclectica de piese, care scoate in relief abilitațile extraordinare ale lui JP Cooper atat la compus, cat și la abordarea stilurilor diferite de muzica (de la solemnul single „Pretender”, pana la cantecul retro „Signs”). Acest album promite sa fie pe placul tuturor. Materialul discografic, alcatuit din 13 piese, include multe track-uri inspirate din experiențele pe care artistul le-a avut cu femeile de-a lungul vieții sale și, din care, acesta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

