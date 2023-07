Josephine Chaplin, fiica legendarului comediant Charlie Chaplin, a murit la 74 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita franceza Juliette Mayniel, cunoscuta pentru rolurile din '''Eyes Without a Face'' si ''Les Cousins'', a murit la varsta de 87 de ani, informeaza sambata DPA. CITESTE SI Weekend muzical pe Calea Victoriei: Evenimente culturale in aer liber 08:48 64 VIDEO Imagini incredibile cu Patriarhul Daniel…

- Este doliu in lumea cinematografiei! Josephine Chaplin, fiica lui Charlie Chaplin si a celei de a patra sotii a acestuia, Oona O’Neill, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Vestea morții sale a fost facuta de catre familia acesteia. Actrița a devenit cunoscuta dupa ce a jucat in Povestiri din…

- Josephine Chaplin, fiica lui Charlie Chaplin si a celei de a patra sotii a acestuia, Oona O’Neill, a murit pe 13 iulie la Paris, a anuntat vineri familia sa. Actrita, care a jucat in filme precum Povestiri din Canterbury de Pier Paolo Pasolini, avea 74 de ani, transmite News.ro. Citește și: Update.…

- Fiica lui Charlie Chaplin, Josephine Hannah Chaplin, a murit la varsta de 74 de ani. Familia a anunțat decesul starului din „Escape to the Sun”, afirmand ca evenimentul nefericit a avut loc pe 13 iulie. CITESTE SI BREAKING NEWS Se racesc relațiile? Zelenski l-a revocat fara explicații din functie…

- O femeie din Galați a murit, in urma cu puțin timp, dupa ce mașina ei a fost implicata intr-un accident rutier grav. Aceasta era mama unei fetițe de 14 ani, care se afla in aceeași mașina cu ea in momentul tragediei.

- Marius Țeicu are o poveste cu adevarat cutremuratoare. In urma cu șase ani, compozitorul și-a pierdut unica fiica, pe Patricia, care pe atunci avea doar 40 de ani. Patricia s-a stins din viața din cauza leucemiei. Artistul este sfașiat de durere și nu-și poate reveni dupa moartea unicei sale fiice.

- O femeie in varsta de 46 de ani a murit sambata, 22 aprilie, pe linia 6 a metroului din Paris, dupa ce sacoul i-a fost prins in ușa vagonului, atunci cand voia sa coboare, transmite Le Figaro.Incidentul a avut loc in jurul orei locale 16.00, la statia de metrou Bel-Air. Femeia a ieșit rapid din metrou,…

- O femeie a murit sambata in metroul din Paris dupa ce haina i-a fost prinsa intr-o usa la coborarea din tren, a anuntat duminica Regia autonoma de transporturi pariziene (RATP) si Parchetul, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…