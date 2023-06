Stiri pe aceeasi tema

- Rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner in Rusia a scos in evidenta fisuri in puterea militara a Moscovei cauzate de razboiul din Ucraina, a declarat luni, 26 iunie, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, potrivit Reuters și…

- Președintele Republicii Moldova da dovada de tarie de caracter, deși este in „bataia puștii” marelui vecin – Rusia. Presedintele Maia Sandu a declarat joi ca Republica Moldova nu renunta la regiunea transnistreana in drumul sau spre UE si ca autoritatile de la Chisinau lucreaza pe ambele dimensiuni…

- Securitatea, stabilitatea și conectivitatea vor fi cuvintele-cheie ale acestei reuniuni din perspectiva construirii unui cadru comun de politici pentru UE, a declarat Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell. „Eu sper ca prezența multor lideri aici,…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Secuirtate, Josep Borrell, a ajuns la Bulboaca unde are loc Summitul European. Oficialul a fost intampinat de președinta Maia Sandu. „Stabilitate, securitate și conectivitate sunt cele trei cuvinte cheie ale acestei reuniuni”,…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a lansat noua Misiune de Parteneriat a UE in Republica Moldova. Intr-un discurs ținut in debutul ceremoniei, acesta a vorbit despre importanța misiunii, conform deschide.md.”R. Moldova este una…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic si prim-ministrul kosovar Albin Kurti au aprobat marti o declaratie comuna pentru a avansa in soluționarea cazurilor persoanelor disparute intr-o reuniune din cadrul dialogului organizat sub auspiciile Uniunii Europene (UE) pentru a-si normaliza relatiile, transmite…

- Putin a ținut o ședința a Consiliului de Securitate al Rusiei - cei care au stat langa el la masa ar fi stat anterior in carantina, ca pregatire pentru acest eveniment, transmite BBC Rusia.Vladimir Putin s-a intalnit miercuri cu șefii celor patru regiuni ocupate din Ucraina, numiți de el. Se pare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a omagiat duminica rezistenta ucraineana in fata „celei mai mari forte impotriva umanitatii a timpurilor noastre”, la un an de la descoperirea de trupuri de civili ucisi la Bucea, oras devenit simbolul atrocitatilor comise de rusi, informeaza AFP. Aceasta comemorare…