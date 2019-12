Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Creanga (77 ani), jurnalistul care a condus "Romania Libera", a murit de Craciun. A fost arestat de Ceaușescu și eliberat pe 22 decembrie 1989 ”A murit ziaristul Mihai Creanga. In zi...

- Tottenham Hotspur a dispus, joi, pe teren propriu, scor 2-1 de Brighton in campionatul de fotbal al Angliei, dar antrenorul formației londoneze, Jose Mourinho, a fost trist la conferința de presa de dupa meci.Motivul? Tehnicianului portughez de 56 de ani ii decedase, chiar in ziua de Craciun, cațelușa…

- Tottenham Hotspur a invins-o acasa pe Brighton & Hove Albion cu scorul de 2-1, joi, in primul meci de Boxing Day, in etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Angliei, ultima a turului. Echipa antrenata de Jose Mourinho s-a impus cu emotii, dupa ce a fost condusa la pauza in urma golului lui Adam Webster…

- Creatorul de moda francez de origine italiana, Emanuel Ungaro a incetat din viata, la Paris, la varsta de 86 de ani. Anunțul a fost facut de familia acestuia. The post Tragedie inainte de Craciun. A murit omul care a schimbat lumea appeared first on Renasterea banateana .

- Este doliu in lumea modei, chiar inainte de Craciun! Celebrul creator Emanuel Ungaro s-a stins din viața sambata, la Paris, la varsta de 86 de ani. Vestea fost data duminica, 22 decembrie, de familie.

- Un labrador in varsta de sapte ani din Anglia a suferit doua operatii chirurgicale care i-au salvat viata dupa ce a inghitit 34 de decoratiuni din turta dulce legate cu panglici decorative care fusesera pregatite pentru bradul de Craciun, relateaza duminica Press Association. Proprietara cainelui, Rachael…

- Actorul american Rene Auberjonois a murit duminica, la varsta de 79 de ani. Acesta era cunoscut pentru rolurile interpretate in seriale precum "Star Trek: Deep Space Nine", "MASH" și "Benson", potrivit CNN.Rene Auberjonois a fost rapus de cancerul pulmonar. Anunțul despre decesul actorului american…

- Scriitorul si disidentul rus Vladimir Bukovsky a murit in Cambridge, Anglia, duminica. El avea 76 de ani, potrivit agentiei TASS. Potrivit Centrului Bukovsky, el a facut stop cardiac in spitalul Addenbrookes din Cambridge, duminica seara.