Jorge prezintă Masked Singer România, la Pro tv. „Acest format o să creeze isterie” Jorge va prezenta show-ul Masked Singer Romania, din aceasta primavara, la Pro tv. 12 celebritați intra intr-o competiție muzicala purtand maști și costume, din cap pana-n picioare, pentru a ascunde cel mai bine pastrat secret din istoria televiziunii: identitatea lor. Artist și compozitor, cu o cariera binecunoscuta inindustria muzicala, Jorge este bucuros sa prezinte show-ul care a devenitfenomen mondial și știe ca oamenii de acasa vor incerca sa descopere ce vedeteiși ascund identitatea in maști. ”Sunt mai mult decat bucuros sa iau parte la un show atat de spectaculos, atat de complex și atat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

