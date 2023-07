Jordi Alba a fost prezentat oficial de Inter Miami! Onana a semnat cu Manchester United

Stiri pe aceeasi tema

- Jordi Alba, 34 de ani, vine și el in MLS, la echipa din Miami unde ii va regasi pe Lionel Messi (36 de ani) și Sergio Busquets (35). Proprietarul lui Inter a confirmat transferul. Prezentați marți, pe stadionul din Fort Lauderdale, Florida, in fața a 18.000 de spectatori, Leo Messi și Sergio Busquets…

- Lionel Messi și Sergio Busquets au semnat cu Inter Miami, echipa lui David Beckham. Cei doi fotbaliști se reintalnesc din postura de coechipieri, dupa doi ani in care au jucat in tabere diferite. Leo Messi s-a desparțit de Paris Saint-Germain, din postura de fotbalist liber de contract, in timp ce Sergio…

- Inter Miami ar fi in negocieri avansate cu Sergio Ramos (37 de ani) și Jordi Alba (34 de ani), ambii fiind liberi de contract. Dupa ce i-a transferat pe Leo Messi și Sergio Busquets, trupa lui David Beckham cauta noi staruri. Inter Miami este aproape sa ii aduca pe Ramos și Alba, conform Sports.es.…

- David Beckham da lovitura dupa lovitura in acest mercato. Fostul star al lui Manchester United, Real Madrid si AC Milan l-a convins pe Lionel Messi sa semneze cu Inter Miami, dar nu se opreste aici. Sergio Busquets, Jordi Alba și Luis Suarez, fosti colegi cu Leo Messi la FC Barcelona, l-ar urma pe starul…

- Antrenorul lui Inter Miami, Phil Neville, tocmai a fost demis de patronul David Beckham, iar favorit sa-i ia locul este argentinianul Gerardo „Tata” Martino. Totodata, conform cotidianului catalan Sport, fostul mare fotbalist englez i-a facut o oferta concreta lui Leo Messi (35 de ani): 200 de milioane…