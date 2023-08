Stiri pe aceeasi tema

- Jojo și Paul Ipate s-au casatorit in Italia. Imagini de la nunta Catalina Grama, cunoscuta sub numele de Jojo, are de noua ani o relație cu actorul Paul Ipate. Cei doi formeaza o familie extrem de frumoasa alaturi de fiica lor , Zora, si de Achim, fiul actriței din casnicia anterioara. Pana acum, Jojo…

- Mai este puțin pana cand Alin Oprea și Medana vor deveni, oficial, soț și soție și in fața lui Dumnezeu, așa ca, pana atunci, cei doi au plecat intr-o vacanța. Partenera cantarețului a marturisit ca surprizele s-au ținut lanț in escapada romantica.

- Maria Constantin și Robert Stoica vor avea parte de o petrecere fastuoasa pe data de 4 august, iar cei doi se pregatesc intens pentru marele eveniment. Cantareața a postat pe rețelele de socializare ce marturii speciale au ales pentru nunta. Iata imaginile!

- Maria Constantin ș iubitul ei, Robert Stoica au mers in vacanța in Veneția pentru a-și incarca bateriile inainte de nunta. Cei doi urmeaza sa se casatoreasca in mai puțin de o luna, iar pregatirile sunt in toi.

- Daniel Pavel și Ana Maria Pop implinesc in toamna doi ani de cand s-au cunoscut și ulterior au devenit unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Deși au relativ puțin timp de cand sunt impreuna, cei doi se cunosc foarte bine, se ințeleg din priviri și par ca se știu de o viața. In […] The…

- Zi importanta pentru Cristina Spatar și soțul ei, Vicențiu Mocanu! Avem primele imagini cu locația de vis in care se vor distra alaturi de invitați. Cantareața și soțul ei au ales aranjamente cu flori albe, iar meniul este unul sofisticat. Iata care sunt artiștii care vor incinge atmosfera!

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au implinit doi ani de cand și-au spus marele „DA!” Ei bine, cunoscutul prezentator al matinalului de dimineața de la Antena 1, "Neatza cu Razvan și Dani", și frumoasa lui soție sunt mai fericiți ca niciodata. Și asta se vede din postarile pe care cei doi le fac, zi…