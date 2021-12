Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunțat luni ca formația de rugby CSM Știința Baia Mare porni marți dinspre Africa de Sud spre Romania, cu o aeronava TAROM, dupa ce a ramas blocata ca urmare a noilor interdicții. ”Aeronava TAROM care va aduce in țara echipa campioana la rugby a Romaniei, CSM Știința…

- Date noi despre romanii blocați in Africa de Sud. „Speram ca avionul care aduce romanii și alți cetațeni europeni care se afla in Africa de Sud sa ajunga luni seara la Pretoria, transmite, luni, premierul Nicolae Ciuca. „Consecvenți cu angajamentele facute de a ajuta cetațenii romani oriunde s-ar afla,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, printr-un mesaj pe Facebook, ca avionul romanesc Tarom, care a plecat sa ii aduca in tara pe romanii blocati de noua tulpina a coronavirusului, a aterizat la Mombasa, Kenya. Prim-ministrul spera ca in aceasta seara aeronava sa fie la Pretoria, pentru preluarea romanilor,…

- Aeronava TAROM care aduce romanii aflați in Africa de Sud va ajunge cu o zi mai devreme fața de ora comunicata inițial catre Ministerul Transporturilor. TAROM anunța ca a fost vorba de o eroare, iar directorul companiei iși asuma aceasta eroare. „In urma analizelor efectuate cu toți factorii implicați…

- In prezent avionul se afla la Mombasa, in Kenya, pentru odihna echipajului și realimentare, a precizat Grindeanu.Premierul Nicolae Ciuca a anunțat duminica ca o aeronava Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i lua pe romanii blocați in Africa de Sud, ca urmare a restricțiilor impuse dupa apariția noii…

- Un avion Tarom a decolat duminica noaptea de pe Aeroportul Otopeni și a aterizat la Mombasa (Kenya), prim escala inainte de destinația Johannesburg, de unde ii va prelua pe cei 39 de romani blocați in Africa de Sud, potrivit Tarom. Aeronava are trei echipaje, dat fiind ca e vorba de un zbor extrem de…

