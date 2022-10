Joint initiative by gas TSOs Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ and Eustream

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii de transport gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia propun o inițiativa pentru transportul gazelor naturale prin rețelele integrate de transport al gazelor, potrivit unui comunicat de presa. Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ și Eustream propun acțiuni comune privind extinderea…

- The gas network operators of Bulgaria, Romania, Hungary and Slovakia have proposed shipping additional natural gas supply pledged by Azerbaijan to Europe, Bulgarian President Rumen Radev said on Friday, according to Reuters. Speaking at a meeting with Azeri President Ilham Aliev, Radev said the four…

The United States will increase the quantities of liquefied gas sent to the European Union, to help European states replace Russian gas and get through this winter, said Don Graves, the US Deputy Secretary of Commerce, in an interview with AGERPRES.

Romania's salt exports to Central and Eastern Europe, namely Hungary, Slovakia, Moldova, Bulgaria and Poland, have recorded a significant increase this year, the Salrom National Salt Corporation reported on Tuesday.

- Inițiativa celor trei Mari anunța ca Georgia a decis sa realizeze un studiu de fezabilitate pentru o legatura electrica submarina cu Romania in valoare de doua miliarde de EUR. Ungaria și Azerbaidjan au semnat, și ele, și anunța ca sunt dispuse sa se alature acestui proiect. Interconexiunea electrica…

- Grecia va deveni un nod de depozitare si transport a gazului natural, care va acoperi nu numai nevoile nationale, dar si ale tarilor din zona, a declarat joi premierul Kyriakos Mitsotakis. Precizarile au fost facute in cadrul unei declaratii de presa comune sustinute alaturi de prim-ministrul Nicolae…