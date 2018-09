Conducerea Serviciului Public Local de Termoficare (SPLT) anunța ca incepe pregatirea pentru incalzire in sezonul de iarna 2018-2019 și ii avertizeaza pe abonați și asociațiile de proprietari sa incheie orice intervenție la instalații și rețele. „Avand in vedere apropierea sezonului rece, S.P.L.T. Brașov va incepe umplerea și verificarea hidraulica a instalațiilor de incalzire incepand cu data de 20.09.2018. Rugam beneficiarii sistemului centralizat ca pana la data menționata sa finalizeze toate intervențiile in derulare asupra rețelelor interioare din condominii. De asemenea, rugam asociatiile…