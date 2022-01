Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca AUR se afla in Parlament in urma votului romanilor iar declaratiile cu privire la scoaterea acestui partid in afara legii le-a catalogat drept "aberatii".„La inceput de an e liber la declaratii traznite? Unii au cerut ca si PSD sa treaca in ilegalitate,…

- Procentul de 2,28% din PIB alocat Educatiei este „rusinos” si reprezinta un mesaj privind importanta acestui domeniu pentru decidenti, acuza Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). „In ciuda solicitarilor studentilor trimise Guvernului de a organiza dezbatere publica, conform…

- Federatia Naționala a Sindicatelor din Industria Alimentara - SINDALIMENTA a solicitat Guvernului, Ministerului Muncii și grupurilor parlamentare sa revizuiasca legislația privind sistemul unitar de pensii, astfel incat sa fie luate in calculul vechimii in munca, cu reducerea varstelor standard de…

- Romania va trebui sa aloce anual, in urmatorii 10 ani, aproximativ 2% din PIB reprezentand contributia financiara aferenta proiectelor cu finantare europeana, la care se adauga necesarul pentru finalizarea intregii infrastructuri prezentate in Planul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Transelectrica avea de recuperat, la data de 15 noiembrie 2021, creante in valoare totala de 60,4 milioane de lei pentru serviciul de transport al electricitatii, potrivit unui document postat pe site-ul companiei, informeaza AGERPRES . Cea mai mare suma, respectiv 29,1 milioane de lei, reprezinta sume…

- Transelectrica avea de recuperat, la data de 15 noiembrie 2021, creante in valoare totala de 60,4 milioane de lei pentru serviciul de transport al electricitatii. Cea mai mare suma, respectiv 29,1 milioane de lei, reprezinta sume de recuperat de la firme aflate in procedura de faliment, precum Regia…

- Am citit, cu mandrie, va spun sincer, concluziile unui studiu ce arata ca Romania conduce in fruntea unui clasament european in ceea ce privește percepția asupra impactului pe care il avem asupra mediului. Mai precis, 88% dintre noi consideram ca schimbarile climatice au un impact asupra vieții de zi…

- Statul roman, prin reprezentanții sai – premierul demis Florin Cațu și Secretariatul General al Guvernului, a fost reclamat la Centrul International de Reglementare a Disputelor privind Investitiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) de la Washington. Unul dintre cei mai importanți in vestitori din…