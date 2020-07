Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator britanic a stabilit ca actorul american Johnny Depp a incalcat un ordin de instanta dupa ce a refuzat sa prezinte continutul unor SMS-uri, care ar fi putut dovedi ca incerca sa faca rost de droguri. Decizia judecatorului a fost pronuntata in dosarul in care vedeta de la Hollywood acuza…

- Actrita Margot Robbie va interpreta rolul principal intr-o versiune „Piratii din Caraibe/ Pirates of the Caribbean” a Disney care va fi scrisa de Christina Hodson, cunoscuta pentru scenariul „Birds of Prey”.Proiectul cinematografic, care nu are inca un titlu, se afla in dezvoltare si este…

- Johnny Depp vrea sa intenteze proces ziariștilor de la News Group Newspapers, acuzand faptul ca telefoanele i-au fost sparte in mod constant in perioada 1996 – 2010. Dupa o investigație facuta de celebrul actor aceasta a relevat ca exista intruziuni ilegale repetate si prelungite”. La vremea respectiva,…

- Un barbat din Florida i-a dat in judecata pe Tiger Woods si pe caddie-ul acestuia, Joe LaCava, el invocand un incident de la un turneu din 2018, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Brian Borusso spune ca a fost ranit fiind impins dur de LaCava cand incerca sa isi faca un selfie cu Woods, la…

- Katy Perry și Orlando Bloom sunt „extaziați” ca vor o fetița impreuna. Autoarea hit-ului ‘Dark Horse’ și starul din ‘Pirații din Caraibe’ au dezvaluit zilele trecute ca vor deveni parinții unei fetițe. O sursa apropiata cuplului a spus, potrivit contactmusic.com: „Sunt amandoi atat de fericiți ca vor…