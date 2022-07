Stiri pe aceeasi tema

- O tanara care incearca sa filmeze lectii video despre animalele adunate la o ferma are in permanenta probleme cu strutul "familiei". Holy crap this is wonderful pic.twitter.com/kSUiQd0XQP— David (@p4ndr_) July 15, 2022 O filmare in care strutul Emmanuel intervine mereu in cadru cand femeia vorbeste…

- 4.107 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 114 mai multe fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 18.000 de teste, a informat Ministerul Sanatatii (MS) .Potrivit MS, 856 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- Liderul AUR George Simion a oferit detalii surprinzatoare despre modul in care a fost oprit la intrarea in Republica Moldova, in baza unei interdicții pe care o are inca din vremea regimului Igor Dodon. Simion a afirmat ca ar fi vorbit cu ministrul de Externe Bogdan Aurescu, iar acesta i-ar fi sugerat…

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat, sambata, ca problema transnistreana nu poate fi o piedica in procesul de integrare a tarii sale in Uniunea Europeana, potrivit Agerpres.Presedintii Parlamentelor de la Chisinau si Bucuresti, Igor Grosu, Florin Citu si Marcel Ciolacu,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, ajunge marți seara in Romania, la baza militara Kogalniceanu, unde se va intalni cu președintele Iohannis. Deși se va afla in Romania, șeful statului francez nu va ajunge la București. Baza aeriana de la Kogalniceanu devine, practic, in aceasta perioada, „capitala…

- Elevi de la Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru” din Ciorogarla și de la Colegiul Național „Gheorghe Lazar” din București au realizat, impreuna, un spectacol de teatru antibullying. Luni, 23 mai 2022, de la orele 16, spectacolul va fi pus in scena la Colegiul Național „Gheorghe Lazar”. Vor avea loc doua…

- Ministrul Culturii din Republica Moldova vrea o strategie culturala comuna cu Romania, anunța presa de la Chișinau. Ministrul Sergiu Prodan a exprimat aceasta poziție cu prilejul vizitei sale la București. Sergiu Prodan s-a intalnit la Palatul Cotroceni cu Sergiu Nistor, consilier al președintelui Klaus…

- Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane a oficiat Slujba de Inviere la Catedrala Patriarhala din București. Serviciul religios a fost oficiat impreuna cu episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploiesteanul si Ieronim Sinaitul. „Mantuitorul Iisus Hristos, prin Invierea Sa din morti, nu doar a biruit…