Autorul hit-ului 'All of Me', John Legend, a marturisit ca momentele petrecute cu familia la biserica l-au inspirat sa se apuce de cantat. Intrebat cand a realizat ca muzica este calea sa, starul a spus pentru revista Sorted, potrivit contactmusic.com: „Mi-am dat seama in biserica, bineanțeles. Am crescut intr-o biserica penticostala in Springfield, Ohio. Bunicul […]