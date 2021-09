Stiri pe aceeasi tema

- John Hinckley Jr, cel care a incercat sa-l asasineze pe fostul presedintele american Ronald Reagan in 1981 pentru a o impresiona pe actrita Jodie Foster va putea fi eliberat total in iunie 2022, potrivit unei decizii luate luni de un judecator american, relateaza AFP, citata de Agerpres. Judecatorul…

- Un medic din Cluj-Napoca a fost retinut joi de politistii din Alba pentru ca ar fi eliberat mai multe adeverinte care atestau in fals vaccinarea efectiva la centrul de vaccinare din Ocna Mures a mai multor persoane care nu au fost imunizate in locatia respectiva. Politistii Serviciului de Investigare…

- PERCHEZIȚII ale IPJ Alba la persoane banuite ca ar fi eliberat adeverințe FALSE de vaccinare anti-Covid. Registrul de vaccinare al unui centru din Alba, VIZAT de un suspect In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Cateva sute de persoane s-au adunat la Washington, unde au cerut ”Libertate in Cuba!” si o interventie a Statelor Unite, in urma reprimarii unor manifestatii istorice pe insula comunista, relateaza AFP. Manifestanti, care purtau steaguri cubaneze si americane, s-au dus in fata Casei Albe,…

- Un barbat a impușcat doi oameni, joi seara, pe terasa unui restaurant din Washington DC, la aproximativ 1 kilometru si jumatate de Casa Alba. Oamenii aflati la mese au fugit sa se ascunda, in timp ce 20 de focuri au fost trase. Martorii au spus ca atacatorul a fugit cu masina dupa ce a tras […] The…