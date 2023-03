John Ene a murit. Fostul antrenor din Liga 1 avea 52 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul portar John Adrian Ene s-a stins din viata la varsta de 52 de ani, a anuntat, miercuri, clubul de fotbal FC Brasov pe pagina oficiala de Facebook, potrivit Agerpres."FC Brasov este in doliu! John Adrian Ene s-a stins la doar 52 de ani. Unul dintre portarii emblematici care au aparat poarta…

- Horia Crișan a fost cunoscut pentru articolele din ziarul Informația Zilei de Maramureș, dar și pentru emisiunile facute la PLUS TV Maramureș, in plus el a fost cunoscut și de parinții viitoarelor speranțe ale handbalului maramureșean pe care le-a antrenat. A fost omul care a trait și a respirat SPORT.…

- Un copli de 3 ani a murit la Brasov din cauza gripei. Este al treilea caz de acest fel din Romania.Din informatiile existente, micutul a fost internat la Spitalul de Pediatrie din Brasov in urma cu trei zilei, cu pneumonie gripala. Pentru ca starea sa s-a agravat, micutul a fost transfera la ATI.In…

