- Joe Jackson era spitalizat in Los Angeles de cateva saptamani, fiind bolnav de cancer. Decesul s-a produs miercuri la ora locala 3.30 (13.30, ora Romaniei), au declarat surse din cadrul familiei. Joe Jackson a avut multe probleme de sanatate in ultimii ani, suferind un atac cerebral si trei atacuri…

- Omul de afaceri sudanez Joseph Serrousi, care a construit in Romania cel mai mare producator-exportator de confectii pentru barbati, a murit la varsta la 85 de ani. Averea sa, evaluata la peste 36 mil. euro, va fi mostenita de Nora Seroussi, fiica celui care a fost patronul grupului J&R Enterprises,…

- Unul dintre fondatorii trupei de rock Pantera a murit vineri noapte, la varsta de 54 de ani, in Las Vegas. Tobosarul Vinnie Paul, fondator al trupei heavy metal americane Pantera, a murit la varsta de 54 de ani, vineri noapte, in Las Vegas, potrivit rollingstone.com, conform Mediafax. Informatia a fost…

- Cezar Dinescu a murit intr-un tragic accident. Cantarețul a cazut in raul Ialomița dupa ce un mal de pamant s-a surpat. Totul s-a intamplat in ochii prietenilor lui. Cezar Dinescu a murit la varsta de 51 de ani, cantarețul a avut parte de o moarte cumplita. Cantarețul a colaborat de-a lungul timpului…

- Celebrul bucatar Anthony Bourdain, un povestitor și scriitor talentat devenit celebru pentru emisiunile sale de televiziune a murit. Bourdain avea 61 de ani. CNN a confirmat moartea lui Bourdain vineri și a anunțat ca acesta s-a sinucis. Bourdain a filmat și in Romania un episod. „Cu uriaș tristețe…

- Un elev al unei scoli din Alexandria, judetul Teleorman, in varsta de 14 ani, a murit in timp ce se afla la banchetul de absolvire a clasei a 8-a. Baiatul ar fi acuzat in ultima vreme dureri in jurul toracelui, dar medicii au dat asigurari parintilor ca sunt afectiuni normale cresterii, informeazaMediafax.…

- Cunoscutul cantautor Alexandru Jula a murit in noaptea de sambata spre duminica la varsta de 83 de ani, dupa ce luni a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati in urma unui accident vascular cerebral, transmite Agerpres. Potrivit unor surse medicale, artistul a decedat in noaptea de sambata…