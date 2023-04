Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a reafirmat, luni, intentia de a candida in scrutinul prezidential din 2024, dar a precizat ca anuntul formal privind candidatura nu va fi facut deocamdata, noteaza mediafax."Intentionez sa candidez, dar deocamdata nu suntem pregatiti sa anuntam" candidatura…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntat marti ca o va desemna pe Julie Sue pentru postul de secretar american al Muncii, informeaza site-ul Axios.com, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat.„Intentia mea este… a fost de la inceput sa candidez”, a spus vineri democratul de 80 de ani in cursul unui interviu…

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat vineri ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat, scrie AFP, citat de Agerpres . „Intentia mea este… a fost de la inceput sa candidez”, a spus vineri democratul…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a respins marti seara, in cursul vizitei in Polonia, acuzatiile privind presupusa intentie a natiunilor occidentale de a distruge Rusia, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, il va primi la Casa Alba pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pe 3 martie, pentru discutii despre avansarea relatiilor bilaterale si despre o serie de teme internationale, inclusiv despre invazia militara rusa i

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat vineri seara Presedintia de la Washington. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, s-a intalnit marti, la Casa Alba, cu premierul olandez, Mark Rutte, caruia i-a multumit pentru asistenta oferita Ucrainei, liderul de la Casa Alba condamnand vehement "brutalitatea" Rusiei.