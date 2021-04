Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a decis sa retraga trupele americane din Afganistan pana la 11 septembrie 2021, la exact 20 de ani dupa ce atacurile Al Qaeda au declansat cel mai lung razboi al SUA, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu dosarul. Totusi, retragerea s-ar baza pe anumite garantii…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si seful Pentagonului, Lloyd Austin, se afla la Bruxelles in aceasta saptamana pentru a-si coordona cu NATO o abordare comuna fata de mobilizarea militara rusa la frontiera cu Ucraina si pentru a discuta despre retragerea trupelor Aliantei Nord-Atlantice…

- Presedintelui Board-ului producatorului de gaze Gazprom, Viktor Zubkov, a declarat vineri, conform agentiei ruse de presa TASS, ca anul acesta va fi finalizata constructia gazoductului Nord Stream 2 intre Rusia si Germania, in pofida opozitiei Statelor Unite fata de acest proiect, transmite Reuters,…

- "Teroristi din PKK" sunt responsabili de moartea a 13 ostatici turci in Irak, a afirmat luni seful diplomatiei americane Antony Blinken in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu, potrivit AFP. "Secretarul de stat si-a exprimat condoleante pentru moartea ostaticilor turci…

- Administrația Biden va lua în considerare noi sancțiuni contra Coreei din Nord, dar și masuri contra Rusiei, a declarat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken într-un interviu, potrivit Reuters. Blinken a afirmat, la NBC News, ca printre instrumentele menite sa duca la denuclearizarea…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite vor reveni in acordul nuclear international cu Iranul numai dupa ce Teheranul isi va fi reluat angajamentele la care a renuntat, informeaza AFP preluat de agerpres. Citește și: RAPORT despre Wuhan facut de Departametul…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite sunt 'profund ingrijorate' in legatura cu liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii, aflat in arest la Moscova, si ca sunt luate in considerare actiuni de raspuns la detentia acestuia, informeaza Reuters. Foto: (c) SERGEI…