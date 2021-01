Stiri pe aceeasi tema

- Mii de steaguri au fost luminate aseara pe peluza din fata Congresului Statelor Unite, reprezentandu-i pe americanii care nu vor putea participa la ceremonia de investire a noului presedinte american, o ceremonie fara precedent, intr-o capitala militarizata de teama protestelor extremistilor de dreapta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca spera sa ajunga la un compromis cu administratia americana a lui Joe Biden care sa permita reintegrarea Ankarei in programul avioanelor de lupta americane F-35, din care Turcia a fost exclusa pentru ca a cumparat rachete rusesti, relateaza…

- Presedintele ales Joe Biden a lansat luni noapte, in discursul sau tinut dupa confirmarea victoriei sale de catre electorii american, cea mai aspra condamnare a eforturilor contracandidatului sau Donald Trump de a nega rezultatul scrutinului prezidential, relateaza CNN.

- Colegiul Electoral Federal a confirmat, luni seara, alegerea lui Joseph Biden, candidatului Partidului Democrat, in functia de presedinte al Statelor Unite. Electorii din fiecare stat, plus Capitala, Washington D.C., au votat in functie de votul popular.

- Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a facut primul anunț cu privire la compoziția cabinetului sau, relateaza CNN. Biden a confirmat ca Anthony Blinken va fi nominalizat pentru funcția de secretar de stat (n. red. – echivalentul ministrului de Externe).

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care are relatii bune cu Donald Trump, a transmis marti un mesaj de felicitare pentru Joe Biden, castigator in alegerile prezidentiale din SUA, si si-a exprimat speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Ankara si Washington, relateaza AFP si Reuters."Provocarile…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters.

- Acesta nu intenționeaza sa-și recunoasca infrangerea Presedintele republican in exercitiu Donald Trump le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden , chiar daca este infrant in statele-cheie Georgia…