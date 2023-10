Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…

- Un guvern "de urgența de uniune naționala" a fost format miercuri, 11 octombrie, in Israel, in timp forțele sale armate bombardeaza Fașia Gaza pentru a elimina Hamas, desfașurand forțe la nord de enclava palestiniana dens populata, acolo unde militanții gruparii spun ca inca lupta dupa atacul lor transfrontalier…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in discuție, in contextul unuia dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii, posibilitatea ca trupele israeliene sa intre in Fașia Gaza, iar liderul de la Casa…

- Președintele SUA a dispus duminica acordarea de sprijin suplimentar Israelului, dupa atacurile teroriste ale Hamas, anunța biroul de presa al Casei Albe, fara a oferi detalii suplimentare cu privire la asistența furnizata. Anunțul apare dupa cea de-a doua convorbire telefonica purtata de Joe Biden și…

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…

