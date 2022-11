Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, si omologul sau chinez, Xi Jinping, s-au intalnit luni in Bali pentru prima data de la alegerea presedintelui american, in urma cu un an, intr-o incercare de a reinnoda dialogul dintre cele doua mai puteri, in pofida tensiunilor puternice in privinta statutului insulei Taiwan.…

- Luni, in marja summitului G20 din Indonezia, presedintele Statelor Unite ii va comunica liderului chinez ca este in interesul Beijingului "sa joace un rol constructiv in limitarea celor mai rele tendinte ale Coreei de Nord", a declarat consilierul pentru securitate nationala, Jake Sullivan, la bordul…

- Tensiunile dintre China și Statele Unite ajung la cote alarmante. Pe langa avertismentul adresat Taiwanului, liderul chinez a spus ca țara pe care o conduce se opune categoric oricarei forme de supremație din partea altor țari, declarația sa fiind o aluzie clara la Statele Unite.„China se opune categoric…

- Tensiunile dintre China și Statele Unite ajung la cote alarmante. Pe langa avertismentul adresat Taiwanului, liderul chinez a spus ca țara pe care o conduce se opune categoric oricarei forme de supremație din partea altor țari, declarația sa fiind o aluzie clara la Statele Unite.„China se opune categoric…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- Presedintele Joe Biden a afirmat ca trupele americane vor apara Taiwanul daca insula este invadata de China, o declaratie care ar urma sa provoace din nou furia Beijingului, relateaza Agerpres, citand AFP. Intrebat daca “americanii ar apara Taiwanul in cazul unei invazii chineze”, liderul american a…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca trupele americane vor apara Taiwanul daca insula este invadata de China, o declaratie care ar urma sa provoace din nou furia Beijingului, noteaza AFP. Intrebat daca „americanii ar apara Taiwanul in cazul unei invazii chineze”, liderul american a raspuns…

- Ministerul Apararii al Japoniei a cerut ieri un nou buget anual record, subliniind ca lumea se confrunta cu „cele mai mari provocari de la Al Doilea Razboi mondial”, cu referire directa la Rusia si China, a transmis AFP, preluata de Agerpres. Tokyo isi propune in special sa amelioreze capacitatile rachetelor…