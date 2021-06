Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit joi despre pozițiile diferite avute cu Joe Biden în perspectiva tensiunilor post-Brexit din Irlanda de Nord, asigurându-se ca menținerea pacii în provincia britanica este „un punct comun” și a spus ca este „optimist”,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a afirmat miercuri ca Statele Unite s-au „întors” în prima zi a unui turneu european în timpul caruia se va întâlni cu omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit AFP."The United States is back!", a declarat președintele…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- Biroul premierului britanic a confirmat, pe data de 30 mai a.c., ca Boris Johnson s-a casatorit cu o zi inainte cu logodnica sa Carrie Symonds, in cadrul a ceea ce presa britanica a calificat drept „o ceremonie secreta”, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cotidianele Mail on Sunday si The Sun au informat…

- Premierul britanic, Boris Johnson, s-a casatorit sambata cu logodnica sa, Carrie Symonds, in cadrul unei "ceremonii desfasurate in secret", potrivit presei britanice, noteaza AFP. Cunoscut pentru viata sa amoroasa agitata, Boris Johnson, 56 de ani, s-a casatorit cu Carrie Symonds, 33 de ani, in catedrala…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Guvernul britanic a declarat marți ca ia în considerare „limitarea comerțului” cu foie gras, un produs rezultat prin hranirea forțata a gâștelor și rațelor, pentru care Franța este cel mai mare producator și exportator din lume, relateaza AFP.În prezentarea programului…