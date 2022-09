Stiri pe aceeasi tema

- Multe companii japoneze mari au construit centre extinse de productie in China, dar producatia acestora a scazut in ultima perioada din cauza restrictiilor legate de Covid-19. Exista, de asemenea, ingrijorari din ce in ce mai profunde cu privire la impactul tensiunilor dintre Statele Unite si China…

- Oficiali chinezi au initiat demersuri pentru organizarea unei intalniri intre presedintele Xi Jinping si omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, in noiembrie, afirma oficiali citati de publicatia The Wall Street Journal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Propaganda rusa il susține pe fostul președinte american, Donald Trump și viziunea conservatoare a acestuia. Jurnaliștii ruși susțin ca Statele Unite au devenit o țara de lumea a treia și ca incompetența lui Joe Biden ar putea declanșa un al treilea razboi mondial. Propagandiștii ruși au vorbit și despre…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, marti, ca vizita in Taiwan a lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, care pare a fi iminenta, este o „provocare”, Moscova subliniind ca sustine pozitia Chinei. Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan este o „provocare” si are rolul de a exercita…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, marti, ca vizita in Taiwan a lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, care pare a fi iminenta, este o „provocare”, Moscova subliniind ca sustine pozitia Chinei. Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan este o „provocare” si are rolul de a exercita…

- China a avertizat miercuri ca Washingtonul va „suporta consecințele” daca președintele Camerei SUA, Nancy Pelosi, viziteaza Taiwan, tensiunile crescand inaintea unei convorbiri telefonice așteptate intre liderii celor doua țari, informeaza France24. Potențiala vizita va domina probabil un apel telefonic…

- Generalul american David Berger, comandantul Corpului de Infanterie Marina al SUA, a declarat joi ca in cazul unui conflict armat cu China, principalele ținte ale americanilor vor fi centrele de comanda și elementele de logistica (aprovizionare). Berger a spus, in cadrul unei dezbateri organizate de…

- Pe masura ce ostilitatea Chinei se intensifica, un oficial taiwanez de top avertizeaza ca racheta supersonica de croaziera Yun Feng poate atinge Beijingul. You Si Kun, presedintele Adunarii Legislative din Taiwan, sau Yuan, a tinut un discurs la Taiwan Overseas Network, unde a declarat ca racheta supersonica…