- Noi precizari despre livrarea bombelor cu fragmentare pentru Ucraina, in razboiul contra Rusiei SUA au confirmat deja ca vor furniza munitii cu fragmentatie Ucrainei. Se depașește astfel un prag important privind tipurile de armament oferite Kievului pentru a se apara impotriva Rusiei.„Este o decizie…

- Rebeliunea Wagner din Rusia l-a slabit pe Vladimir Putin si a facut ca liderul de la Moscova sa fie un "paria" la nivel mondial, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, potrivit USA Today. Este dificil de spus cat de mult a fost slabit Putin, a declarat Biden vorbind cu reporterii la Casa…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat o noua declarație halucinanta la adresa Ucrainei, chiar in momentul in care trupele Kievului iși desfașoara mult-așteptata contraofensiva. Vladimir Putin a declarat, marți, ca Rusia demilitarizeaza „treptat” și „metodic” Ucraina, in timp ce Kievul iși continua…

- Guvernul american dispune de informatii care inclina spre a atribui Rusiei responsabilitatea pentru distrugerea unui baraj masiv in sudul Ucrainei, a relatat marti NBC News, citand doi oficiali americani si un oficial occidental, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Administratia presedintelui Joe…

- Japonia va aplica sanctiuni suplimentare Rusiei dupa ce summitul G7, pe care l-a gazduit saptamana trecuta, a convenit intensificarea masurilor pentru a pedepsi invazia Ucrainei de catre Moscova, a anuntat vineri, 26 mai, seful de cabinet al premierului nipon, Hirokazu Matsuno, informeaza Reuters și…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, a avertizat marti Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR) din estul Ucrainei, anexata, impreuna cu alte…

- Opozantul rus Vladimir Kara-Murza a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru tradare dupa ce l-a acuzat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin și a criticat invazia Rusiei in Ucraina, scrie BBC. Vladimir Kara-Murza a fost condamnat pentru ”inalta tradare”, difuzare de ”informatii false” despre…