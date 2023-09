Seful statului american, care primeste luni la Casa Alba numerosi lideri ai unor insule de la Oceanul Pacific, subliniaza intr-un comunicat ca Insulele Cook au ”o lunga istorie de cooperare” cu Statele Unite si apreciaza ca Niue – un teritoriu cinoscut si sub numele de «Stanca Polineziei» – joaca ”un rol important si constructiv in regiunea Pacificului, mai ales in domeniul luptei impotriva modificarilor climatice. President Biden announces the U.S. is establishing formal diplomatic relations with the Cook Islands and Niue, amid a broader administration strategy to counter China in the Pacific…