Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american, Donald Trump, interzis pe retelele sociale dupa asaltul din ianuarie asupra Capitoliului de la Washington, a anuntat miercuri ca introduce o plangere colectiva in justitie impotriva gigantilor Facebook, Twitter, Google si a directorilor lor executivi, pe care ii acuza…

- Democratii au numit joi o republicana, critica dura a lui Donald Trump, in comisia de ancheta privind asaltul sangeros asupra Capitoliului, comis la 6 ianuarie de sustinatori ai fostului presedinte american, relateaza AFP. Liz Cheney, membra a Camerei Reprezentantilor, recent exclusa din ierarhia…

- Fostul presedinte al SUA va putea reveni doar atunci cand „riscurile pentru siguranta publicului au disparut”, a precizat platforma, care l-a exclus temporar pe Donald Trump pe 7 ianuarie pentru ca si-a incurajat sustinatorii in timpul atacului asupra Capitoliului, o decizie fara precedent.

- Membrii din staff-ul lui Trump au confirmat, pentru The Hill, ca blogul nu va ma fi activ, numindu-l „auxiliar eforturilor mai largi pe care le avem și la care lucram”.Nu este clar pe ce alte cai ar urma Trump sa comunice cu susținatorii sai.Va reamintim ca platformele de socializare Twitter și Facebook…

- Membrii din staff-ul lui Trump au confirmat, pentru The Hill, ca blogul nu va ma fi activ, numindu-l „auxiliar eforturilor mai largi pe care le avem și la care lucram”.Nu este clar pe ce alte cai ar urma Trump sa comunice cu susținatorii sai.Va reamintim ca platformele de socializare Twitter și Facebook…

- La doar o luna de la lansare, pagina de blog a fostului președinte american Donald Trump a fost inchisa, arata News.ro, citand Reuters. Trump iși deschisese blogul dupa ce marile platforme de socializare i-au blocat conturile.Jason Miller, consilierul lui Donald Trump, a confirmat ca pagina, care se…

- Consiliul de supraveghere al Facebook a decis miercuri sa-i interzica in continuare fostului președinte american Donald Trump sa posteze mesaje pe pagina sa de pe aceasta retea sociala si pe contul sau de Instagram, relateaza AFP, citata de Agerpres. Decizia nu este permanenta, ea urmand sa fie reanalizata…

- Un newyorkez de 50 de ani a fost pus sub acuzare de justiția americana, dupa ce aceasta a utilizat in special o conversatie pe aplicatia de intalniri online Bumble, unde barbatul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington in ianuarie, informeaza AFP, ciata de Agerpres .…