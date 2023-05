Stiri pe aceeasi tema

- Statul american Utah a adoptat o legislatie care solicita retelelor de socializare, precum TikTok si Instagram, sa obtina acordul parintilor inainte de a asigura accesul minorilor pe platformele lor, informeaza Reuters și Agerpres. Textul de lege, care va intra in vigoare in martie 2024, a fost conceput…

- Oficialii administratiei Biden au lucrat in weekend pentru a evalua impactul prabusirii SVB Financial Group, banca axata pe startupuri din sectorul tehnologiei, cu o atentie deosebita asupra sectorului capitalului de risc si bancilor regionale, au spus sursele. Anterior, secretarul Trezoreriei SUA,…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a precizat ca lucreaza cu autoritațile de reglementare pentru a lua masurile necesare dupa prabușirea Bancii Silicon Valley, dar a exclus salvarea acesteia printr-o injecție de capital, intr-o declarație de presa oferita duminica, relateaza Reuters . Banca Silicon…

- Presedintele Bancii Mondiale (BM), David Malpass, a anuntat miercuri, 15 februarie, ca va renunta la functia sa pana la finalul lunii iunie, dupa ce in urma cu cateva luni a intrat in conflict cu Casa Alba pentru ca nu si-a exprimat pozitia in privinta schimbarilor climatice, transmite Reuters și Ziarul…

- Pentagonul a transmis vineri seara ca un alt balon chinezesc de spionaj tranziteaza America Latina, relateaza CNN, dupa ce un prim balon a fost detectat deasupra teritoriului SUA. „Avem informatii despre un balon care tranziteaza America Latina. Acum evaluam ca este un alt balon de supraveghere chinezesc",…

