Stiri pe aceeasi tema

- 1,5 milioane de oferte speciale de Black Friday, insa doar doua treimi dintre acestea sunt la cel mai mic preț inregistrat in acest an in care cuvantul de ordine a fost inflația, arata Tudor Manea, directorul executiv al eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, intr-un interviu pentru Libertatea. Daca…

- Legaturile lui Elon Musk cu alte țari „merita sa fie investigate”, a declarat miercuri seara președintele american Joe Biden, dupa ce a fost intrebat daca miliardarul ar putea reprezenta o amenințare la adresa Statelor Unite. Biden a fost intrebat, in cadrul unei conferinte de presa, daca este de parere…

- Președintele american Joe Biden a reacționat la decizia premierului britanic Liz Truss de a demisiona. Liderul american a numit-o pe politiciana o buna partenera a Washingtonului. Cu toate acestea, el nu a raspuns la intrebarea daca considera ca plecarea ei este corecta, transmite The New York Times.…

- Presedintele Joe Biden considera ca strategia de securitate a Statelor Unite trebuie sa se concentreze pe contracararea "amenintarii imediate" generate de Rusia si pe provocarile Chinei. Totodata, Vladimir Putin vrea sa formeze un sistem de securitate cu

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca trupele americane vor apara Taiwanul daca insula este invadata de China, o declaratie care ar urma sa provoace din nou furia Beijingului, noteaza AFP. Intrebat daca "americanii ar apara Taiwanul in cazul unei invazii chineze", liderul american a raspuns…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca trupele americane vor apara Taiwanul daca insula este invadata de China, o declaratie care ar urma sa provoace din nou furia Beijingului, noteaza AFP. Intrebat daca „americanii ar apara Taiwanul in cazul unei invazii chineze”, liderul american a raspuns…

- Custodele Coroanei, MS Margareta, si principele consort Radu vor participa la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, a transmis, ieri, Secretariatul Regal, potrivit Agerpres. Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a vor avea loc pe 19 septembrie, la ora locala 11:00 (10:00 GMT) , la Westminster…

- Premierul interimar al Israelului, Yair Lapid, a vorbit miercuri, prin telefon, cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden, despre negocierile internationale in sensul reactivarii Acordului nuclear iranian, iar liderul israelian a cerut actiuni ferme pentru blocarea programului atomic iranian.…