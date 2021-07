Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anunțat, marți ca Prima Doamna a SUA, Jill Biden, va participa in Japonia la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 23 iulie, relateaza DPA, citata de Agerpres . Joe Biden, președintele SUA, nu este așteptat la ceremonia de la Tokyo, iar in ceea ce o privește pe Jill…

- Cu mai puțin de doua luni pana la startul Jocurilor Olimpice, orașul japonez Sapporo, care va gazdui proba de maraton, are a doua cea mai mare rata de infectare cu Covid-19 din țara. Localnicii sunt nemulțumiți organizarea competiției și spun ca guvernului nu-i pasa de viețile lor. Cand organizatorii…

- Sportivii olimpici japonezi vor incepe curand sa fie imunizati contra noului coronavirus, a anuntat miercuri Comitetul olimpic japonez (JOC), in conjunctura in care campania de vaccinare are un ritm foarte lent in Japonia, transmite DPA potrivit Agerpres. Citește și: Discuțiile INDISCRETE…

- Majoritatea japonezilor se pronunța pentru amanarea sau anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate sa se desfașoare intre 23 iulie si 8 august, scrie luni publicația Business Insider . Autoritațile sunt inca decise sa mearga mai departe, dar numarul infectarilor crește alarmant, iar ritmul…

- Larisa Iordache, 24 de ani, a acces la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Japonia, dupa un concurs cu emoții in calificarile Campionatelor Europene de la Basel, noteaza Gazeta Sporturilor . Sportiva a dezvaluit ca a concurat joi, 21 aprilie, cu o stare „subfebrila”, dar „mi-am indeplinit visul”. La Europenele…