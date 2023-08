Joe Biden declară război giganților farmaceutici Guvernul american a publicat o lista cu zece medicamente al caror preț va scadea drastic. Giganții farmaceutici fac front comun și incearca blocarea negocierilor, dar președintele SUA este hotarat sa nu cedeze, transmite Courrier international. Big Pharma (termen peiorativ pentru a desemna giganții farmaceutici) ii face pe americani sa plateasca de trei ori mai mult comparativ cu cat percepe in alte țari, pur și simplu pentru ca nimic nu o impiedica, și aceasta mi se pare scandalos, a declarat președintele american la o recepție la Casa Alba, relateaza The Hill. Este motivul pentru care aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

