Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden, 80 de ani, a dat replica sambata, 29 aprilie, la glumele privind varsta sa la dineul de gala al corespondentilor de la Casa Alba, transmite BBC.„Voi spuneți ca sunt batran, eu spun ca sunt experimentat. Se spune ca sunt antic, eu spun ca sunt intelept. Spuneți ca sunt…

- Presedintele american Joe Biden, in varsta de 80 de ani, respinge miercuri probleme legate de varsta sa, dupa ce si-a anuntat candidatura in alegerile prezidentiale din 2024 si subliniaza ca eventualul sau rival republican Donald Trump este "un pericol" la adresa democratiei Americii, relateaza AFP.…

- Președintele american, in vasta de 80 de ani, a declarat vineri, la finalul deplasarii oficiale in Irlanda, ca a decis sa candideze pentru al doilea mandat și ca va anunța oficial intrarea in campania de realegere „relativ curand”, potrivit Reuters . „Vom anunța relativ curand (nr. candidatura). Dar…

- De cand este presedintele Statelor Unite, Joe Biden vrea sa evite cu orice pret sa retraiasca cu Israelul experienta dureroasa pe care a avut-o ca vicepresedinte: relatii execrabile intre presedintele lui de atunci, Barack Obama, si prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Dar in ultimele saptamani de criza…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat marti ca guvernul israelian, confruntat cu o uriasa miscare de protest impotriva proiectului sau de reforma a justitiei, intre timp pus in "pauza", nu poate "continua pe aceasta cale", scrie Agerpres."Nu pot continua pe aceasta cale si cred ca m-am facut…

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat.„Intentia mea este… a fost de la inceput sa candidez”, a spus vineri democratul de 80 de ani in cursul unui interviu…

- Presedinta Republicii Moldova, care s-a intalnit marti seara, la Varsovia, cu presedintele SUA spune ca l-a asigurat ca moldovenii vor sa ramana „parte a lumii libere" si a i-a cerut mai mult sprijin economic, data fiind situatia dificila a tarii, care se confrunta cu un razboi la granita. Maia Sandu…