Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona, o noua lovitura data organizatiei teroriste, potrivit AFP. „Sambata, la ordinele mele, Statele…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Președintele SUA, Joe Biden, a transmis sambata un mesaj catre companiile care dețin benzinarii in Statele Unite, cerandu-le sa scada prețul combustibililor la pompa. Liderul de la Casa Alba iși justifica cererea, subliniind ca este razboi și ca a crescut aprovizionarea inclusiv…

- Statele Unite, ”profund intristate” de moartea a cel putin 1.000 de persoane intr-un ”cutremur devastator” in Afganistan, au anuntat miercuri ca examineaza un raspuns umanitar, fara a exclude sa discute direct cu talibanii la putere la Kabul si al caror guvern nu a fost recunoscut de Washington, relateaza…

- Presedintele SUA, Joseph Biden,a anuntat asistenta militara suplimentara in valoare de 100 de milioane de dolari pentru armata ucraineana si a salutat aprobarea de catre Congresul american a planului general in valoare de 40 de miliarde de dolari pentru sustinerea Ucrainei. Asistenta militara suplimentara…