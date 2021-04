Jocurile sunt făcute: Pe cine a ales NASA pentru viitoarea misiune pe Lună Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala a SUA ales SpaceX pentru a trimite pe Luna urmatorii astronauți ai Americii, o premiera dupa 1972, a declarat NASA. Contractul de 2,9 miliarde de dolari este pentru prototipul navei spațiale Starship, care este testata la o facilitate a SpaceX din Texas. Elon Musk devine astfel, partener privilegiat al NASA „Astazi suntem foarte entuziasmați și incantați sa anunțam ca am atribuit companiei SpaceX dezvoltarea sistemului nostru de aterizare pe Luna”, a declarat Lisa Watson-Morgan, manager de program la NASA. SpaceX a devansat astfel compania Dynetics… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

