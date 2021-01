Jocurile de culise controversate regizate de ministrul Claudiu Năsui Marea imparțeala a secretarilor de stat in ministerele cabinetului Cițu a generat scandaluri uriașe in randul organizațiilor PNL și inca acestea nu s-au incheiat. Unul dintre ministerele unde imparțeala a atins cote maxime de tensiune este cel al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului condus de deputatul USD, Claudiu Nasui. Efectul vizitei celor trei crai Acest minister va avea cinci secretari de stat, doi de la PNL și trei de la USR. In urma intalnirii surpriza de saptamana trecuta privind schimbarea secretarului de stat pentru Turism, Razvan Pirjol,dintre ministrul Claudiu Nasui și trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a cautat sa-și onoreze anumite obligații mai vechi pe ultima suta de metri a campaniei electorale. Astfel, recent, Virgil Popescu a parafat un transfer neașteptat pentru subalternii sai prin teleportarea de la Primaria Calafat la…

- Eximbank USA ar putea finanta proiecte de investitii in energie in Romania, inclusiv in ceea ce priveste extractia de gaze din Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, remis miercuri AGERPRES. Ministrul de resort, Virgil Popescu, a avut o intalnire…

- Ministerul Economiei, cel al Finantelor si ANAF au gasit o solutie pentru a scoate din insolventa Electrocentrale Bucuresti (Elcen), astfel incat producatorul de energie sa poata accesa fonduri pentru modernizare, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu,…

- Resursele de lignit ale Romaniei sunt estimate la 690 milioane tone, din care exploatabile sunt 290 milioane tone, cantitate care ar asigura necesrul pentru 28 de ani, in timp ce resursele de huila cunoscute sunt de 232 milioane tone, din care exploatabile sunt 83 milioane tone, care ar ajunge 104…

- Turismul este foarte important, un domeniu care are un potential enorm de crestere, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. El spune ca a fost finalizata Strategia pentru Turism, care va permite dezvoltarea turismului…

- Guvernul va introduce forme de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa si pentru zona culturala privata. Anunțul a fost facut aseara de premierul Romaniei, Ludovic Orban, potrivit Agerpres. „Se dau bani- 20% din pierderea pe cifra de afaceri” „Zona HoReCa, intr-adevar, a fost foarte afectata. Dar si pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema fondurilor europene cu prim ministrul Ludovic Orban si mai multi ministri.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea miercuri, 28 octombrie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema fondurilor europene…

- Ministerul Economiei a deschis, joi, inscrierile pentru granturile de capital de lucruri pentru interprinderile mici și mijlocii. In primele 10 minute de la deschidere, s-au inscris peste 7.000 de IMM-uri, a anuntat, joi, pe Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.…