Cotidianul economic francez Les Echos vorbește, intr-o ampla analiza pe tema momentului – conflictul Rusia-Ucraina, despre „L’ambigu jeu bielorusse” („Jocul ambiguu al Belarusului”). Les Echos noteaza ca aceasta țara, in care au loc in acest moment manevre militare comune cu Rusia, poate deveni un pion important pe masa de șah a lui Putin. ”Recentele manevre militare au fost, printre altele, prilejul construirii unui pod in mai puțin de o ora pe raul Pripiat, care desparte Ucraina de Belarus, ceea ce a dus la speculații intense pe rețelele de socializare”, puncteaza sursa menționata. Președintele…