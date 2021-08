Stiri pe aceeasi tema

- Grecia s-a retras din concursul de inot artistic al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dupa ce patru dintre sportivele sale au fost testate pozitiv la Covid-19, a anuntat marti Comitetul olimpic grec (HOC), citat de Reuters. Una dintre sportive a fost testata pozitiv luni, iar celelalte trei in cursul…

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, de vineri, va fi "mult mai sobra" decat la alte editii, a declarat pentru Reuters un consilier al organizatorilor, Marco Balich, ce a fost mult timp producator al acestor evenimente. "Va fi o ceremonie mult mai sobra. Totusi, cu o estetica…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, este asteptat, vineri, la Tokyo, pentru o vizita de 36 de ore, in cadrul careia va asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, potrivit news.ro. El va fi singurul lider din G7 care va merge la ceremonia de deschidere si va asista in calitate…

- Flacara olimpica a sosit astazi la Tokyo pentru o ceremonie pe un stadion gol, drept urmare a decizia de a interzice prezența spectatorilor la eveniment, luate acum doua zile de autoritațile japoneze și organizatori, din cauza Covid-19, scrie digi24.ro .

- Flacara olimpica a sosit vineri la Tokyo pentru o ceremonie intr-un stadion gol, a doua zi dupa ce autoritatile japoneze si organizatorii au decis sa interzica prezenta spectatorilor la majoritatea siturilor, de teama Covid-19, informeaza AFP. Foto: (c) KIMIMASA MAYAMA/EPA …

- Cresterea ratei de infectare alimenteaza ingrijorarea deja existenta in randul populației, care se teme ca Jocurile Olimpice ar putea deveni un eveniment care faciliteaza raspandirea bolii, asta in ciuda faptului ca organizatorii JO au dat asigurari ca totul se va desfasura "in siguranta", relateaza…

