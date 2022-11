Stiri pe aceeasi tema

- Transformari spectaculoase in aceasta seara la Te cunosc de undeva - Sezonul 18! "Familia Addams" a facut show pe scena emisiunii și a ridicat juriul in picioare. Cine sunt cei care au intrat in pielea personajelor și au reușit sa fie „inspaimantator” de bine pregatiți incat sa primeasca aprecierile…

- Cuza și Emi au interpretat piesa ”Blurred lines”. S-au transformat in Robin Thicke și Pharrell și au impresionat jurații in ediția cu numarul șase, din data de 15 octombrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Costi Ionița & Adi Minune și au interpretat piesa ”Of, viața mea!” la Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Cei doi au facut un show incendiar pe versurile melodiei care, pe vremuri, crea isterie.

- Jo si Liviu Teodorescu au trecut de la bucurie la extaz la agonie in cateva minute, in cadrul ultimei gale Te cunosc de undeva!, difuzate sambata trecuta, de la 20:00, la Antena 1. Nici bine nu au apucat sa se bucure de faptul ca au castigat gala cu super transformarea in Carmen Miranda - Mama eu quero,…

- Jo și Liviu Teodorescu au facut spectacol pe scena de la Te cunosc de undeva!, ediția de sambata seara. Cei doi i-au convins atat pe jurați cat și pe colegii de la canapea cu transformarea lor in Carmen Miranda și au caștigat detașat cea de-a cincea gala a sezonului 18. Cea de-a patra ediție a transforming…

- In aceasta seara la Te cunosc de undeva, Emi și Cuza s-au transformat in Shift și Connect-R și au interpretat melodia „Piele alba, piele neagra”. Așa cum au obișnuit jurații, cei doi concurenți au facut un show incendiar. Iata cum au fost jurizați!

- Jo și Liviu Teodorescu au reușit sa o aduca in scena pe Carmen Miranda la Te cunosc de undeva, sezonul 18. Aceștia au reușit sa creeze un moment unic pe scena emisiunii cu piesa „Mama eu quero”.

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat publicul in picioare in a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. S-au transformat in Pindu și Lora și au interpretat piesa „Un trandafir crește la firida me.” Ce au spus jurații despre momentul celor doi.