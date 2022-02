Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing se vad la TVR. Iata programul zilei de vineri: la TVR 1 va fi in direct ceremonia de deschidere, iar la TVR 2 vor fi primele transmisiuni de patinaj artistic. Timp de peste doua saptamani, in perioada 4 – 20 februarie, Televiziunea Romana transmite in direct si inregistrat Jocurile Olimpice de Iarna Beijing 2022. Telespectatorii vor putea urmari la TVR 1 si TVR 2 evolutia sportivilor romani calificati la JO, dar si competitii de patinaj artistic, schi alpin, sarituri cu schiurile, hochei, curse spectaculoase de short-track, curling, snowboard. „Sanatate-Bucurie-Energie”…