Stiri pe aceeasi tema

- Piața de birouri traverseaza o perioada de stagnare, inregistrand valori ale cererii similare cu cele din 2021. Livrarile de spații de birouri s-au redus și vor ramane la un nivel scazut și in 2023, arata o analiza a JLL Romania. In primele noua luni din 2022 cererea totala de spații de birouri in București…

- Mircea Vintila in concert la Reghin Cand? Miercuri, 28 septembrie, ora 19:30; Unde? Dogma Pub. Nascut la 23 martie 1949, la București, Mircea Vintila face parte din prima generație de artiști folk din Romania, fiind la ora actuala unul din ultimul mohicani al acestui gen. Pe versurile lui George Coșbuc,…

- Cererea s-a imbunatatit pe parcursul celui de-al doilea trimestru, in timp ce livrarile sunt limitate, iar ratele de neocupare continua sa scada, potrivit Bucharest City Report Q2 2022 , publicat de compania de consultanta imobiliara JLL. “In ciuda incertitudinilor economice generate de cresterea inflatiei…

- Romania a exportat, in primele 5 luni din 2022, cu peste 180% mai multa energie electrica și un plus de peste 77% in cazul cerealelor, raportat la perioada similara din 2021.Crizele alimentara și energetica nu par sa preocupe prea mult Guvernul de la București, care continua sa exporte energie,…

- One United Properties, principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultima generație din Romania, anunța finalizarea achiziționarii unei noi cladiri de birouri, One Victoriei Plaza. Aceasta este situata in București, pe Bulevardul Nicolae…

- “One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie, anunta achizitionarea unui teren situat in sectorul 1 din Bucuresti, care va fi destinat construirii unei noi dezvoltari rezidentiale denumite One Herastrau City.…

- Proprietatile rezidentiale din Romania s-au apreciat cu 4,6%, in cel de-al doilea trimestru al anului in curs, fata de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de crestere anual de 14.3%, transmit reprezentantii Imobiliare.ro. „Romania urmeaza tendinta de crestere care se poate observa si la nivelul…