- Comitetul de Urgența al FRF a hotarat astazi ca 7 formații, invinse la meciurile de baraj, sa promoveze in Liga 3. Din cauza modificarilor survenite in sistemul competițional, pe fondul pandemiei de coronavirus, 7 locuri au fost eliberate pentru ediția urmatoare de Liga 3. Acestea au fost atribuite…

- Duminica este ultima zi a mini-turneelor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a. Meciuri decisive, asadar, in cele doua grupe organizate in Buzau, pe ,,Gloria” si la Rm. Sarat. In ultimul meci din Grupa A, Regiunea 6 Sud, pe stadionul din Crang se intalnesc CSO Plopeni si Viitorul Domnesti, iar la…

- Jurnalistul Lucian Mindruța a ramas impresionat de Sarmizegetusa Regia. Realizatorul de emisiuni a ajuns in județul Hunedoara și a vizitat capitala dacilor, alaturi de soția sa. Jurnalistul a ramas impresionat de zona și promite ca va reveni. ”(…) Am vizitat cetatea dacilor – cu…

- Un baiețel in varsta de 6 ani din Oradea a murit dupa ce a fost impuns cu un cuțit in inima. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au declanșat o ancheta, potrivit Mediafax.

- 320.000 de lei aloca CNAIR pentru intocmirea documentațiilor in vederea exproprierii pentru modernizarea DN 76. Este vorba de intocmirea documentațiilor cadastrale pentru lucrarea Reabilitare DN 76 Deva – Oradea, sector Ionești – Varfurile: Lot 1 – UAT Halmagiu, Lot 2 – UAT Varfurile.…

- In aceasta dupa amiaza, la Stadionul Municipal din Vaslui a avut loc intalnirea dintre conducerea Asociației Județene de Fotbal Vaslui și reprezentantele ligii a IV-a, unde s-a discutat despre repornirea competiției. Toate cele zece cluburi participante la discuție au fost de acord cu inghețarea competiției,…

- Ziarul Unirea Se ingheața Liga a 4-a! CS Ocna Mureș, campioana, fara a se mai disputa sezonul! ”O decizie dura și dureroasa, dar in actualele condiții este imposibil sa terminam campionatul pe teren”, a declarat Cristian Petropulos, președintele AF Alba Nu se mai joaca fotbal in Liga a 4-a, iar CS Ocna…

- Primarul liberal din orasul bihorean Alesd, un apropiat al lui Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea, a fost declarat colaborator al Securitatii. The post ICCJ, sentinta definitiva: Un primar din vestul țarii, declarat colaborator al Securitatii appeared first on Renasterea banateana .