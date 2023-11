Stiri pe aceeasi tema

- Jihadul Islamic palestinian a difuzat joi o inregistrare video cu doi ostatici israelieni, o femeie in varsta de 70 de ani si un adolescent, despre care sustine ca sunt retinuti in Fasia Gaza, spunand ca este gata sa-i elibereze "daca sunt indeplinite conditiile de securitate", relateaza AFP, conform…

- Miercuri seara a aterizat la Aeroportul Otopeni avionul Tarom care a adus din Egipt cetațeni romani si membri ai familiilor acestora, in total 93 de persoane evacuate din Fasia Gaza. La bordul aeronavei s-au aflat si 36 de cetateni ai Republicii Moldova evacuati, de asemenea, din Fasia Gaza. Grupul…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat marți ca au fost identificati alti doi cetateni cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel, care sunt ostatici in Fasia Gaza. „In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situatiei de securitate…

- Cel puțin 500 de oameni ar fi fost uciși intr-o explozie produsa marti seara la spitalul Ahli Arab din orasul Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, iar presedintele Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas a anuntat trei zile de doliu. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF)…

- Fortele armate israeliene (IDF) informeaza ca sambata seara au lichidat inca un lider al gruparii teroriste palestiniene Hamas, care a comis in 7 octombrie un atac terorist de amploare impotriva Israelului, transmite CNN. Billal Al Kedra, comandantul unitatilor Hamas din Khan Younis, localitate din…

- 350 de romani se afla in Fașia Gaza. Aproximativ 200 au solicitat sprijin pentru a pleca, insa situația de securitate nu a permis evacuarea acestora. Potrivit purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Afaceri Externe, Radu Filip, autoritatile romane au in atentie 350 de cetateni romani, dintre care…

- Un tata și-a trimis fiul de numai cațiva ani cu un steag palestinian in fața soldaților israelieni. Copilul a fost indemnat de „parinte” sa arunce cu pietre in militari inarmați de razboi, in timp ce striga „du-te acolo! lasa-i sa te impuște!”. Un tata palestinian și-a „inarmat” fiul care abia a invațat…

- O politista din Israel a fost capturata de teroristii Hamas, legata la maini si agresata, apoi plimbata pe strazile din Gaza, acolo unde militantii au aplaudat gestul ingrozitor al teroristilor. Imaginile greu de privit au fost postate pe X, fosta retea sociala Twitter, pe pagina Nexta_TV, pagina cunoscuta…