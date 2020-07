Colosseum Mall se deschide în 2021

Comunicat de presă, 14 Iulie 2020 – Deschiderea Colosseum Mall, planificată inițial pentru sfârșitul acestui an, este reprogramată pentru 2021, având în vedere impredictibilitatea mediului de afaceri sub impactul pandemiei Covid-19. „Împreună cu partenerii noștri de afaceri am decis să vizăm anul 2021 pentru lansarea Colosseum Mall.… [citeste mai departe]