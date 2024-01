Stiri pe aceeasi tema

- Pescobar nu scapa de probleme! Restaurantul din Cluj-Napoca a fost inchis, la doar o luna de funcționare. Se pare ca omul de afaceri a fost amendat cu peste 100.000 de lei. Iata ce nereguli au gasit, de aceasta data, oamenii legii!

- Paul Nicolau – sau Pescobar, așa cum este cunoscut in spațiul public patronul lanțului de restaurante Taverna Racilor – a fost amendat de catre autoritațile Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), in urma unui control. Localul din Cluj-Napoca a fost inchis vineri, 5 ianuarie 2024. Taverna…

- Pescobar a suferit o lovitura mare, dupa ce sambata, 16 decembrie, a luat fost restaurantul Taverna Racilor din Snagov. Paguba este uriașa, dar mai mult localul nu va putea fi folosit și nu va produce venituri pe perioada lucrarilor de refacere. Pescobar a facut un clip video in care explica ce…

- Problemele par ca se țin lanț de Pescobar. Dupa ce, in urma cu cateva luni, s-a trezit cu restaurantele inchise, astazi, locația din Snagov a ars, dupa ce a izbucnit un incendiu. Afaceristul nu avea autorizație de securitate la incendiu pentru restaurantul cuprins de flacari, iar in luna mai a fost…

- Restaurantul Taverna Racilor din Snagov, care a fost cuprins de flacari sambata, 16 decembrie, nu avea autorizație de securitate la incendiu. La ultimul control, localul, care ii aparține omului de afaceri Paul Nicolau, zis „Pescobar”, fusese amendat de pompieri cu 60.000 de lei, a confirmat, pentru…

- Restaurantul din Snagov la care a izbucnit, sambata, un incendiu puternic, fusese controlat și amendat in luna mai, pentru deficiențe pe linia securitații la incendiu.Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dealul Spirii București-Ilfov spun ca au verificat obiectivul in luna mai…

- Un incendiu puternic s-a produs sambata, 16 decembrie, la restaurantul Taverna Racilor din Snagov, Focul se manifesta la acoperiș și mansarda, pe o suprafața de aproximativ 500 de metri patrați. Nu sunt raportate victime, transmite ISU București Ilfov, preluat de Agerpres. In locație se aflau 13 persoane…

- Un clujean a avut parte de un șoc cand a ales sa manance la restaurantul Taverna Racilor, deschis recent in oraș. In toamna acestui an, celebrul Paul Nicolau, cunoscut sub numele de „Pescobar”, a anunțat ca a deschis un restaurant și la Cluj-Napoca, insa problemele continua sa se țina lanț de capul…