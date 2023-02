Jeremy Zucker a lansat Internet Crush Jeremy Zucker a lansat “Internet Crush”. Cu un catalog destinat vulnerabilitații, povestirea semnaturii lui Jeremy da noua piesa. Ecouri de chitara acustica ciupita ușor, iar vocea lui bruta rezoneaza in timp ce vorbește direct și nu il reține nimic. „Crush internet” se desfașoara cu detaliile unei conversații cu un prieten, bazandu-se pe un nivel de intimitate pe care numai Jeremy l-ar putea evoca. Vorbind despre inspirația din spatele cantecului, Jeremy spune: „Piesa este despre realitațile intalnirilor și dragostei in lumea digitala moderna. Cred ca toata lumea are experiența cu intersecția… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

