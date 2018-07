Stiri pe aceeasi tema

- Reacția UE, dupa ce Donald Trump a considerat-o „dușmanul SUA”, nu a intarziat sa apara. Astfel, europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ”inamici” de catre Donald Trump. In schimb, i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in…

- Europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ''inamici'' de catre Donald Trump si i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in cursul intalnirii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP…

- Weibo, platforma chinezeasca de microblogging asemanatoare Twitter, a blocat si a sters mesajele referitoare la prezentatorul britanic John Oliver, dupa ce acesta a criticat situatia drepturilor omului din China si l-a ironizat pe presedintele Xi Jinping in timpul emisiunii sale ''Last Week…

- Sefii de stat sau de guverne straine se abtin de obicei sa vorbeasca public despre drepturile omului si sa aiba intrevederi cu militanti in timpul vizitelor lor in aceasta tara din Asia.Angela Merkel nu a evocat intalnirea sa cu cele doua femei in timpul vizitei oficiale pe care a avut-o…

- Cancelarul federal german Angela Merkel s-a intalnit in timpul recentei sale vizite in China cu sotiile celor doi avocati aflati in detentie - o initiativa rara pentru un lider occidental - au informat...

- Cancelarul german Angela Merkel s-a intalnit in cursul recentei sale vizite in China cu sotiile a doi avocati in detentie – o initiativa rara a unui lider occidental – au anuntat acestea luni, relateaza AFP conform News.ro . Merkel a discutat joi, la Beijing, cu Li Wenzu, sotia avocatului Wang Quanzhang…

- Angela Merkel a aparat liberul schimb, joi, in prima zi a vizitei sale la Beijing, in timp ce Germania, la fel ca China, se afla in vizorul presedintelui american Donald Trump din cauza excedentului lor comercial masiv fata de Statele Unite, relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca saptamana viitoare la Beijing cu presedintele chinez Xi Jinping si cu premierul Li Keqiang pentru convorbiri privind comertul, securitatea globala si drepturile omului, relateaza vineri dpa. Angela Merkel urmeaza sa viziteze China…